請益之旅被建議辭立委 陳歐珀：有誰這麼急嗎？

江永和與陳歐珀會面，卻臨時更改地點。（記者林敬倫攝）

2018-03-16 12:07

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長參選人、立委陳歐珀昨日開始在縣內展開請益之旅，但過程卻一波三折，今前往拜會員山鄉長江永和，先臨時改會面地點，江永和受訪還建議陳歐珀應先辭立委，展現參選決心，2人會面氣氛尷尬；陳歐珀則回應，有誰這麼急嗎？

甫獲民進黨提名參選宜蘭縣長的陳歐珀，昨天展開請益之旅，但過程似乎沒有這麼順利，昨天先傳出，陳歐珀拜會縣府，但代理縣長陳金德出國不在府內，陳卻執意進入縣長室，被外界解讀此舉並非要整合，而是在提前「宣示主權」。

今日陳歐珀規劃要拜訪也有登記參選縣長的江永和及冬山鄉長謝燦輝，但上午拜訪江永和時，原先預計要在員山鄉公所鄉長室，也向媒體發放採訪通知，卻在會面前20分鐘，地點臨時改到正大代書事務所，媒體甚至無法進入採訪，現場一片譁然。

江永和受訪時解釋，因為個人公務繁忙，才會臨時更改會面地點，外界不要有太多聯想，不過原先以為是私人會面，沒想到會有媒體採訪，讓他比較錯愕。

江永和表示，尊重黨中央的決定，接下來黨一定要團結，陳歐珀要盡力去化解各黨各派間的爭議，不過，他也建議，陳歐珀最好辭掉立委，這樣才是向外界展現魄力，要下定決心贏得選戰。

陳歐珀回應，現階段最重要的工作，就是積極的整合，宜蘭只有一個立委席次，他如果馬上辭職，會造成很大的震盪，還是要尊重各界意見，做審慎評估後，再做決定，被問到是否帶職參選，他則指出，現在辭職3個月就要補選，宜蘭縣現在這麼混亂，有誰這麼急嗎？要他立即辭立委？

針對請益之旅的過程，陳歐珀表示，到現在都很順利，去的這些地方都像自己的家，開放媒體採訪，就是要讓外界知道，他是誠心誠意要整合，相信宜蘭縣是純樸、善良的地方，可以用最良善的心，做好整合。