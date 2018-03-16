籲受害者站出來 前立委：曾被政治圈大老摳手心

台灣女人連線常委理事黃淑英（右二）呼籲社會大眾支持陪伴受害者，打破沉默勇敢站出來。（資料照）

2018-03-16 12:16

〔記者蘇芳禾／台北報導〕「#Me too」運動在國外發燒，台灣女人連線、台北市女性權益促進會、台灣職業安全健康連線和台灣展翅協會等民間團體昨宣布成立Me too支持網絡，設置申訴專線提供被害者法律諮詢和專業意見。前立委、台灣女人連線常務理事黃淑英今天受訪表示，公布專線之後，已經陸續接到申訴電話。她強調，鼓勵受害者自己站出來，並且也可以幫別人打申訴電話，用「Her too」的精神，幫別人說出被騷擾的經驗。她更透露，自己曾被一個「政治圈大老」牽手、摳手心。

受到國外的反性騷擾運動影響，不少人也紛紛跳出來透露過去遭性騷的遭遇，就連資深媒體人周玉蔻今天也表示，曾遭現任閣員酒後性騷2次以上。

黃淑英說，把事情說出來，是希望透過溫和的方式把這個事情解決掉，讓那些加害人自己警惕，必須理解如何對待別人，「包括部長級的，你們都去注意自己的言行」。

黃淑英說，她們會用溫和的方式，不會用爆料方式解決問題，也會提供諮詢師的服務，如果情節很嚴重的話，也會請律師去提告。黃淑英說，這個社會對受害者不友善，所以受害者可能不敢出面講，但如果連旁觀者也沉默的話，那就是大家都silent（沉默）。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎則是提醒大家，應該要建立更友善的環境，不要只會檢討受害人「為什麼不說」或「為何不反抗」，這真的很荒謬。