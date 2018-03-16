遭判裝瞎 前國手陳敬鎧要提再審

2018-03-16 11:45

〔記者曾韋禎／台北報導〕前手球國手陳敬鎧車禍致盲後，因尚能應試、接飛盤，遭高雄高分院依詐欺罪判決1年2個月徒刑定讞，得易科罰金，並沒收已領取的522萬元保險金。義務律師團質疑，法官採用錯誤的證據，並以明眼人的偏見取代科學證據，將提請再審。

陳敬鎧在2009年11月24日晚間騎機車遭施姓國小老師撞傷，損及視力；事後依彰化基督教醫院所開的「重度視殘」診斷書，向3家保險公司領取共522萬元理賠金。不過施姓教師發現陳敬鎧尚能參與校內活動，遂向保險犯罪防制中心檢舉。

高雄地院原依詐欺罪判陳敬鎧4年10個月徒刑。高雄高分院則認為陳敬鎧的部分視力確因車禍而受到影響，改判2個5個月徒刑、1個6個月徒刑，應執行徒刑1年2個月。

陳敬鎧今與義務律師團在立法院召開記者會，表示將提請再審。律師鄭文龍指出，當年的彰師大教授們得知陳敬鎧的視力遭受損害，有的放大試題卷、有的播放影片出題、也有改以口試並擔任同學的身障教學對象彈性給分。但法官卻採信正常大小的考卷影本，認定陳敬鎧如常，這是使用變造證據，已構成再審的事由。

全國教師會視障者整體重建專案負責人謝曼莉指出，後天的視障者與先天視障者的表現模式會不一樣，他們只要經過重建或訓練，還是可以用殘餘的視覺進行閱讀或書寫，而非社會對視障者的刻板印象。

她指出，視皮質受損、眼球無損的視障者，會對鮮豔的紅、黃色有反應，也會被發亮的移動體所吸引，他們會藉此了解視障者是否還能使用視覺。對於視力0.02以下的視障者，可以看到模糊的字，而可透過以往對字形的記憶，推測出文義而進行閱讀；也能在充分的光線下，憑藉對文字的記憶，把字寫得很好。

律師楊正華指出，包括陽明大學、高榮、高醫、台大醫院、振興、林口長庚等醫院，都曾對陳敬鎧進行視覺誘發電位與內視網膜電圖，均顯示其視覺電生理不正常、視野全黑、兩眼反應遲鈍；但法官卻捨去科學客觀的檢驗，僅根據明眼人的偏見與歧視，就判處陳敬鎧裝瞎，顯然未審酌足以影響判決的重要證據。