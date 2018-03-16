扁可否出席兒子造勢 陳菊：相信中監會有智慧處理

2018-03-16 10:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕阿扁若出席陳致中的造勢活動、會不會違法？高雄市長陳菊今天在議會被問到這題時指出，她期待法務部、台中監獄能兼顧情理法，做出妥當的處置，相信中監會有智慧處理。

挺扁大將、高市議員鄭新助，今天在高市議會質詢時透露，參與下屆高市議員的陳致中，明天將於選區進行造勢活動，阿扁希望能參與、為兒子打氣，同時也感謝支持者相挺，但這樣的行為可能被法務部反對？想知道陳菊看法。

陳菊認為阿扁關心陳致中是人之常情，出席陳致中的活動是否違反，期待法務部、中監能兼顧情理法，做出適當處置。