稱政論節目每天毀謗他！ 柯P脫口：收買名嘴要錢...

台北市長柯文哲在直播節目上脫口，「收買名嘴要錢，不想花那個。這是亂講的，人要吃飯、要那個。」（圖擷取自Youtube）

2018-03-16 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲不滿政論節目對他毀謗，在昨（15日）晚Youtuber直播節目上怒飆髒話，他還直接脫口而出，「收買名嘴要錢，不想花那個。這是亂講的，人要吃飯、要那個。」

柯文哲昨晚上知名Youtuber呱吉的直播節目「人生晚長」，呱吉提到，每次發生重傷柯文哲或是講未必公允的話，突然就會在PTT上冒出一些人，像是非常了解內情一樣公布內幕，「我在想，會不會公布這些懶人包的這些人，其實就是我認識的人，因為太了解內情了，都會覺得這些政治知情者好強喔。」

柯文哲表示，每天都有政論節目在毀謗他，「我最幹的就是，世大運結束的時候，黑衣人（指憲兵）抓人」、「拜託！憲兵、國安局是我管的嗎？干我屁事。你要是台北市警察局抓人還可以算在我身上，憲兵抓人還栽贓到我身上，還在《正晶限時批》媽的『練蕭話』（亂講話），講那些。」

柯文哲平常不看新聞，都是透過由幕僚了解關於他的有關新聞。柯文哲說，「你也知道他們在毀謗你，問題是收買名嘴要錢，不想花那個。這是亂講的，人要吃飯、要那個。」呱吉立馬回，「我聽到了什麼？沒有啦，開開玩笑啦，人都要吃飯。」

呱吉強調，自己不算是電視上的名嘴，只不過是有一個小小的直播節目，但是這次的節目是沒有收到任何業配的費用。柯文哲回，「你放心好了，沒有人付錢給你。」

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