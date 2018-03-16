監察院糾正文化部 批「廣播電視內容產業發展旗艦計畫」淪為口號

2018-03-16 10:09

〔記者施曉光／台北報導〕根據監察院調查，文化部自民國九十九年開始推動辦理的「廣播電視內容產業發展旗艦計畫」，第一期（九十九至一０三年）規劃總經費五十．二四億元，但實際編列預算數卻只有十七．六八億元，第二期（一０四至一０八年）在一０四年、一０五年執行率都未達八十％，負責調查監委王美玉、李月德認為該計畫淪為口號，並導致產業競爭環境嚴重惡化，因此昨日提案糾正文化部。

監委表示，文化部辦理該計畫不僅未能核實編列相關預算，確實執行，對於計畫預計達成的建構友善影視產業環境、彌補人才斷層、對內帶動閱聽眾回流，將我國電視作品行銷國際等目標，儼然淪為口號，當前國內電視內容產業競爭環境日益惡化，文化部責無旁貸，核有違失。

根據糾正案文指出，「廣播電視內容產業發展旗艦計畫」第一期規劃總經費五十．二四億元，文化部歷年預算案累計編預算數卻僅有十七．六八億元，而且整體計畫執行率未達八十％，第二期規劃總經費二十五．五億元，其中一０四至一０六年度規劃經費一十三．一億元，但文化部預算案累計編列預算數僅有九．四六億元，而且一０四及一０五年執行率分別為七十八．二三％及七十八．二六％。

監察院指出，我國電視產業總產值從九十九年至一０四年雖成長趨緩，但一０五年與一０四年相較卻下滑二．九六％，九十九年至一０五年有關電視產業外銷金額，占總產值比率都未及二％，尤其一０五年更下滑至一％以下，嚴重落後計畫目標，在數位匯流之發展趨勢下，幾乎失去競爭力，同時我國進口中國大陸及日本電視劇日益遞增，顯示文化入超現象日益嚴重，而且政府雖推動新南向政策，但汶萊等十國並無銷售量值，亟待改善。