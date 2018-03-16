不滿詹順貴 藍委怒佔主席台嗆下台

深澳燃煤電廠環差過關，國民黨立法院黨團成員今日在施政總質詢開始前，佔領議場主席台杯葛，高喊退回環評、重新審查。（記者廖振輝攝）

2018-03-16 10:07

〔記者鄭鴻達／台北報導〕深澳火力發電廠環差案，在環保署副署長詹順貴關鍵一票支持下，順利通過。立法院國民黨團立委對此大表不滿，在院會一開始便集體佔領主席台杯葛，怒嗆「詹順貴下台」，並要求照退回環差案並開公聽會。

立法院今日召開院會，院會尚未正式開始，內閣閣員也還沒進場前，國民黨團全體立委便手持抗議標語，怒佔議場主席台，高呼「詹順貴下台」等口號，後續則以每位黨團立委輪流冗長發言的手段，進行議事杯葛。

黨團總召林德福表示，詹順貴說不能凌駕法律，因此投下深澳發電廠環差案最關鍵一票。他痛批民進黨政府要反空污，又要蓋燃煤電廠，你說不奇怪？深澳環評應該退回重審，並在全台灣甚至特別在台北，召開公聽會。

黨團書記長李彥秀表示，民進黨無能解決空污問題，卻對全台「放火」，中南部空污沒解決，北部又要開始做燃煤電廠，之前要「用愛發電」，現在要人民「用肺發電」，世界潮流是在關燃煤發電廠，民進黨政府卻反其道而行。

黨團首席副書記長曾銘宗痛批，蔡總統上台前，民進黨智庫曾說缺電是馬政府製造的伎倆，蔡更說過台灣不缺電，有問題的是人和組織；他強調，蔡政府沒對台灣缺水缺電準備好，反而重啟核二廠、蓋新的火力發電廠。

國民黨立委賴士葆痛批，詹順貴為了官位投下贊成票，民進黨檯面上的人，像詹原本是環保人士，當官後就專拍民進黨馬屁，把環保署副署長做成經濟部環保科科長，全國環保人士應該群起攻之，詹順貴應該因此下台！