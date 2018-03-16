不爽政論節目亂毀謗 柯P直播狂飆髒話！

台北市長柯文哲昨（15日）晚到知名Youtuber呱吉的直播節目做客。（圖擷取自YouTube）

2018-03-16 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（15日）晚間到知名Youtuber呱吉的直播節目做客，當聊到有沒有遭到流言攻擊，柯文哲怒飆髒話，表示每一個政論節目都在抹黑他，還直接點名政論節目《正晶限時批》「亂講話」。

柯文哲昨晚到呱吉直播節目「人生晚長」上開講，並以「一個吃了誠實豆沙包的人生」為題作為討論主題。呱吉問道，「如果有人在外面到處散播你的流言，傷害你的名譽，你不會覺得內心很難過嗎？」柯文哲則說，「每天都有！call in節目哪一個不是在毀謗柯文哲，哪一個是真的？X」

柯文哲進一步解釋，「我最幹的就是，世大運結束的時候，黑衣人（指憲兵）抓人」、「拜託！憲兵、國安局是我管的嗎？干我屁事。你要是台北市警察局抓人還可以算在我身上，憲兵抓人還栽贓到我身上，還在《正晶限時批》媽的『練蕭話』（亂講話），講那些。」柯文哲說，「我的態度是這樣，要罵就他們去罵」。隨後柯文哲又怒罵一串髒話，指政論節目對他毀謗。

本報曾報導，民間社團「蠻番島嶼社」發言人郭潤庭表示，世大運閉幕式時，爆發數名「黑衣人」奪走民間社團「蠻番島嶼社」成員印有「TAIWAN」字樣旗幟，並被強行擄往中崙派出所，事後警方透露可能是憲兵，但仍身分未明。

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