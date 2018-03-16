反對中國武統台灣！ 美軍太平洋司令：持續對台軍售

美國太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）15日表示，美軍將持續支持台灣建立自我防衛能力，遏止中國以武力方式達成統一台灣人民的企圖。（法新社資料照）

2018-03-16 08:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）15日表示，美軍將持續支持台灣建立自我防衛能力，遏止中國以武力方式達成統一台灣人民的企圖。

綜合媒體報導，哈里斯15日在參議院軍事委員會聽證會上指出，美國目前受到北韓、中國、俄羅斯、恐怖組織等威脅，而中國近期發生領土爭端和海事聲索的事件，應該要更關注中國在南海持續的行動。

哈里斯表示，中國在南海上的軍事部署有增無減，該國利用軍事和經濟力量，來腐蝕自由開放的國際秩序，「中國正在利用軍事現代化影響力，以及掠奪性經濟行動來迫使鄰國重整印度洋和太平洋的局勢。」

哈里斯的報告提到，美軍太平洋司令將持續支持台灣發展可靠、有韌性、符合成本效益的威懾和自我防禦能力，並繼續有規律的對台軍售，有助於確保民主體制的維護。

哈里斯也說，隨著中國軍費支出和能力逐年增加，台灣自衛能力下降，美國必須繼續協助台灣自我防衛，抵抗中國以任何武力方式強迫台灣人民統一。