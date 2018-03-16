川普尚未決定是否簽台灣旅行法 16日可望自動生效

鼓勵台灣和美國官員互訪的「台灣旅行法」，自本月5日送交白宮後，美國總統川普遲遲未簽署。白宮今天表示，川普尚未決定是否簽署這份法案。（路透資料照）

2018-03-16 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕鼓勵台灣和美國官員互訪的「台灣旅行法」，自本月5日送交白宮後，美國總統川普遲遲未簽署。白宮今天表示，川普尚未決定是否簽署這份法案。

綜合媒體報導，台灣旅行法在美國參、眾兩院通過後，5日送交白宮，依照美國立法規定，就算川普不簽署，正值國會開議期間，法案將在不包括星期日的10天內自動生效，也就是本月16日，除非川普動用總統的否決權，才會被退回國會。

今天在新聞簡報會上，有記者詢問，「鼓勵美國和台灣官方各層級互訪的台灣旅行法，總統是否打算簽署這一法案，或讓它自動成為法律？還是動用否決權？」白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，「還沒做出最終的決定，如果有最新消息會告訴你們。」

報導提到，台灣旅行法在參、眾兩院獲得高度共識通過，依照慣例，美國總統不太會對這類法案動用否決權。

前眾議院外交事務委員會高級幕僚赫德平（Dennis Halpin）分析，有鑑於美中近來因貿易問題關係緊張，川普若不想進一步引發北京政府的敵意，可能不會在台旅法上簽字，而是讓其自動生效。