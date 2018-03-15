英向我簡報俄前間諜毒害案 外交部：堅決反對不人道化武

居住在英國的俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾與女兒尤莉亞，上週4日在英國索爾茲伯里鎮購物中心外，遭到神經毒劑攻擊。圖為英國首相梅伊（右1）造訪案發現場。（法新社）

2018-03-15 23:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕俄羅斯前雙面間諜在英國中毒案，英國在台辦事處代理代表畢騰安（Andrew Pittam）今向我外交部正式簡報。外交部晚間表示，我政府堅決反對任何不人道化學武器的研發、製造及使用，並呼籲世界各國珍惜和平價值，共創安全的人類生活環境。

居住在英國的俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）與女兒尤莉亞（Yulia Skripal），上週4日在英國索爾茲伯里鎮（Salisbury）購物中心外，遭到神經毒劑攻擊，陷入重度昏迷。由於攻擊2人的毒劑為俄羅斯發展的軍事等級神經毒劑「諾維喬克」，英國首相梅伊日前限期要求俄羅斯政府說明，但俄羅斯並未解釋。

梅伊說，英國外交部因此特別向全球社會表示，英國政府認為很大可能性俄羅斯須對使用「諾維喬克」對斯克里帕爾和尤莉亞下毒的行為負責。但俄羅斯沒有對為何此種神經毒劑會在英國出現並被使用做出任何解釋，也沒有解釋為什麼俄羅斯在違反國際法的情況下持有未公開的化學武器計劃。

英國認為，此舉等同於俄羅斯針對英國非法使用武力。而英國不會容忍在英國土地上無恥謀殺無辜民眾的企圖，而儘管英國反應必須強勁，但作為相信法治的自由民主國家，也必須忠於英國一直以來持有的價值觀。英、美、法、德4國領袖今天也發表聯合聲明，譴責俄羅斯企圖毒殺前間諜斯克里帕爾父女。

梅伊也說，英國將立即採取行動拆解俄羅斯在英國的間諜網絡，並緊急開發新能力處理任何形式的敵對活動，確保可能展開敵對活動的人物不可進入英國，也採取額外步驟暫停英俄之間所有高層級接觸。

畢騰安今天並到外交部向外交部政次吳志中正式簡報此案。外交部晚間表示，受毒劑波及民眾並無我國人或僑民，吳志中也代表政府對受害警民表達慰問之意，並盼早日康復。

外交部並強調，我政府堅決反對任何不人道化學武器之研發、製造及使用，並呼籲世界各國珍惜和平價值，透過共同遵守聯合國「禁止化學武器公約」等規範，也願意與英國及各國攜手合作創造安全無虞的人類生活環境。

英國在台辦事處則感謝台灣外交部的相應支持。