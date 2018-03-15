台南市議員選區重劃變難選？ 他用「12字」形容…

2018-03-15 22:05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市年底市議員選舉，現行18個選舉區調整為13個，選區重新劃分重大變革，加上不少現任議員年歲已大決定交棒，有意參選的新人輩出，下屆議會將大洗牌。市議員蔡育輝感嘆說，現在議員愈來愈難選，現在選議員只剩一個「名」而已，認真付出卻換來各項皆空，「金錢、時間、體力都空」。簡而言之就是「沽名釣譽、散盡家財、為民服務」。

年底台南市議員選舉，現任議員至少已有10人不選。民進黨部分，目前有5人不選，包括議長賴美惠、議員李文正、王峻潭、陳文賢4人都交棒第二代，陸美祈則未尋求連任。

國民黨部分，已知有李坤煌、林全忠及蔡玉枝3人不選，其中，蔡玉枝由兒子穎艾達利接棒，將以無黨籍身分參選。

無黨籍部分，曾順良由兒子接棒，林慶鎮則由妻子陳碧玉代表民進黨參選。

民進黨團總召邱莉莉說，第3屆議會在世代交棒下，議員將更年輕化，意謂一個新世代的來臨。

國民黨市議員蔡育輝則說，這次多人不選，他認為是經濟因素使然，過去選一個議員最少花7、800萬元，現在選區擴大後最少要1000萬元，而未來服務範圍變大，開銷也跟得大增，包括得增聘助理，紅白帖也將大增，薪水根本不夠花。

他感嘆說，現在募款愈來愈難募，選議員只剩一個「名」而已，認真付出卻換來各項皆空，「金錢、時間、體力都空」。簡而言之就是「沽名釣譽、散盡家財、為民服務」，「這樣值得嗎？」