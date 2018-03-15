月票吃到飽誰抄誰？丁守中控抄襲 網友：2016柯P就講過

2018-03-15 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕針對雙北推動1280元交通定期票，擬參選台北市長的前立委丁守中嗆台北市長柯文哲抄襲，稱他先前就曾提出吃到飽月票主張，質疑柯市府許多政策都是他批評後才急著做，那「要柯市長做什麼」？不過，有網友翻出過去的媒體報導反酸丁守中，指稱柯文哲在2016年就曾提出月票吃到飽的構想，丁守中到2017年11月才講，質疑「真是很奇怪的說法」。

雙北近日聯合宣布，自4月16日起推出1280元定期月票，主打「每天42元任遊雙北市」，30天內可無限次搭乘捷運、公車，而且在台北市借YouBike也能前30分鐘免費，引發外界討論。

《ETtoday》報導，丁守中在去年11月正式宣布角逐台北市長，演說中曾提出推動捷運、公車吃到飽月票的主張，他質疑，從發展內湖捷運到發送老舊公寓防火煙霧偵測器、補助銀髮防滑設施、東門市場改建等政策，只要一提出，柯P一定馬上就說做，若市府諸多政策都要丁守中批了後才做，那「我們要柯市長做什麼」？但也聲稱，只要能及早解決民眾之苦，「丁守中歡迎柯P跟進抄襲」。

報導被轉載到PTT後引發網友議論，有網友轉貼先前的媒體報導質疑，柯文哲早在2016年就已提出北捷2500元吃到飽的想法，在2017年7月也再度提出1680元北捷、公車、Ubike的吃到飽配套構想，反觀丁守中則是去年11月才提出類似構想，質疑丁守中的抄襲之說，反酸丁「2017>2016 我才是原創」、「說和做兩回事，我還說小英抄襲我的治國方略呢」、「KMT又不提名TT，刷存在感有意義？」、「他版面越多只顯得他越沒料」等 。