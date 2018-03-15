綠議員半數拱游錫堃 吳秉叡：希望徵召機制走完

立委吳秉叡（前排中）爭取代表民進黨挑戰年底新北市長選舉，日前造勢活動獲得超過50位立委同台推薦，前行政院長蘇貞昌（前排左）力挺子弟兵，立法院民進黨團總召柯建銘（前排右）也到場支持。（資料照）

2018-03-15 17:18

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨立委吳秉叡參選新北市長耕耘多時，今天新北市議會民進黨團卻有過半數議員跳出來，建議中央徵召前行政院長游錫堃出征；吳秉叡對此表示，民進黨是個非常民主的政黨，每個人都可以有自己的意見，但還是認為，黨中央應該要把徵召的機制走完，也提醒中央注意時間點。

吳秉叡說，這些議員認為游錫堃適當，這是議員們的看法，他還是希望黨中央把徵召機制走完，選對會應該要開始徵詢，徵詢完開始協調，協調後再辦民調；至於這些議員們認為時間已經很緊迫，黨中央也應該考慮。

對於議員憂心新北市沒有強而有力的「母雞」，吳秉叡說，他持續不斷在努力中，下週一將會推出競選政見廣告，讓大家有機會知道，如果他當選新北市長，有什麼樣的旗艦計畫；選舉是一個動態的過程，他希望自己的努力可以得到成績。

只要他的民調再拉高一些，黨中央徵召他時就比較沒有壓力，所以外界會以他過去獲得民調約兩成的數據為基礎，認為再加一些到3成，就有機會獲得徵召，事實上是沒有這回事。