侯友宜向賴清德喊話 新北子弟對地方建設要公平

國民黨新北市長參選人侯友宜行政院長賴清德喊話，希望新北子弟賴清德對新北市公共建設要公平對待。（記者謝武雄攝）

2018-03-15 16:40

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會國民黨團及嘉義旅桃同鄉會，今天在桃園市議會為國民黨新北及桃園市長參選人侯友宜、魯明哲舉行造勢活動；會後侯友宜不忘向行政院長賴清德喊話，希望新北子弟賴清德對新北市公共建設要公平對待，另深澳電廠對地方生態、居民健康都有影響，希望賴清德下鄉聽聽民眾聲音。

造勢活動現場，由魯明哲贈送好彩頭給侯友宜，隨後侯友宜將好彩頭回贈魯明哲，兩人都預祝對方高票當選，另嘉義旅桃同鄉會榮譽會長何大俊也代表同鄉會送花給侯友宜，現場則是「侯友宜凍蒜、凍蒜」、「魯明哲凍蒜、凍蒜」聲不斷，場面相當熱鬧。

由於侯友宜民調甚高，現場記者問及是否為母雞帶小雞，侯友宜說，17年前他在桃園擔任縣警察局長，議會對他非常支持，他來桃園純粹是看看老朋友，感謝他們，當時魯明哲也是老朋友，此次參選是一起加油、互相拉抬聲勢。

對於15位民進黨議員挺前行政院長游錫堃參選新北市長一事，侯友宜說，民進黨參選相當多頭，從賴清德到前行政院長蘇貞昌、游錫堃，對於有意參選者，他都舉雙手歡迎；另有參選者批評侯友宜不藍不綠，侯友宜則表示，他向來都是從事事務官的工作，事務官本來就沒有色彩。

對於前瞻計畫軌道建設，新北經費不多的問題，侯友宜也希望身為新北子弟的賴清德，對新北市公共建設經費要公平對待，至於環保署通過深澳燃煤電廠環評一事；侯友宜說，深澳電廠對東北角地區生態、環境及當地居民健康都有影響，希望賴清德能下鄉到地方走走，聽聽居民的心聲。