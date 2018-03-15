中市府與霍夫曼簽MOU 國民黨團要求做專案報告

2018-03-15 17:11

〔記者黃鐘山／台中報導〕德國霍夫曼諮詢公司海水採礦投資案，市府被批行政過程草率。市議會國民黨團今天連署，要求召開臨時會，並由市長林佳龍進行專案報告。中市府回應，此投資案僅為初期洽詢協助，已檢討既有機制並建立更完整SOP。

國民黨團書記長李中說，市府團隊事前沒有嚴謹審查把關，黨團議員請市府提供相關備忘錄資料，市府又以保密為由拒不提供。但此事攸關台中市信譽，若未經媒體踢爆恐將出現詐貸、財務黑洞等衍生問題，林佳龍有責任就相關問題逐一向議會報告。

他又說，市府行政作業粗造，不僅貽笑國際、也重創台中市信譽，國民黨團呼籲其他議員不要忘記民意代表該盡的監督職責，應共同加入連署，儘速召開臨時會讓市府對市民說清楚、講明白。目前黨團議員已有廿一人連署，連署書明天送交議長定奪。

市府經發局說，本案目前市府僅擔任洽詢平台，協助對方在前期作業時的踩線、場勘等事務，也幫助對方了解台灣的作業規章。如果確定在台投資，才會進入實質審查及把關程序，包括經濟部針對公司營業項目、資金來源、投資標的進行審查。

市府對本案資訊確實掌握不夠完整，市長林佳龍已要求檢討並建立更完整SOP，也請對方儘速提供進一步資料，後續行政協助會建立在對方資料完整性上。至於備忘錄資料，已抄錄重要內容回覆議員，並非刻意隠匿不提供。

市府強調，未來台中市投資案的行政協助，市府將邀請法律專家協助列出具體必要文件，往後投資案件必須事先提供這些完整文件，並經本府內部預審程序後，才會進行MOU簽訂與後續的行政協助。