高雄市2907億負債怎麼還？議員籲成立基金投資股市

2018-03-15 16:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕截至今年2月底，高雄市長短期與自償性債務總額2907.77億元，如何還債傷腦筋？市議員郭建盟今天下午質詢時，建議成立「高雄市永續財政基金」，藉投資高殖利率公司股票，領取股息股利自償付息。

高雄市副市長許立明回答說，這是一個創見，值得公開徵詢市民意見，將由財政局召開公聽會，希望找出一個創新、風險可控管的方式。

郭建盟說，高雄市2907.77億債務，以利率0.6%計，每年須付利息17.4億元，這樣的財務困境該如何解，各界苦無對策。

他指出，金管會曾於106年1月發函給中央19個部會及22個縣市政府，鼓勵人民團體、財團法人及政府基金持有台股ETF（指數型基金）作為資產配置，藉投資提高收益，且中央政府旗下基金早行之有年。

郭建盟認為，市府經議會同意後，可成立「高雄市永續財政基金」，目前高雄市舉債上限約有600億元，初期可以土地作價擔保、籌措330億元，包含常態投資資金300億、彈性營運周轉30億，投資近10年穩定發放股利的股票，藉穩定的現金股利，清償債息。

郭建盟也提出暫擬的自治條例草案，並將召開公聽會，預計下會期完成審議，報請中央建立機制，讓高市府施行，這也是全國第一部賦予地方政府權限，以投資償債的法案。

郭建盟試算，高市府近年舉債平均銀行利率，已從0.6%降至約0.5%，也就是借100億，1年要付5000萬利息，把這100億拿去買近年穩定發放股利的20檔公司股票，殖利率介於5至8%，且穩定填息，保守以5%計算，可得股息5億元，扣掉5000萬，可獲利4.5億元，若投入300億元，即獲利13.5億元，拿來還債，逐步填補財政漏洞。

他強調，投資必然有風險，但可選擇股價低或貼近公司資產淨值，流動性佳的公司投資，投資標的應分散各產業，選擇20至30檔股票，防止集中踩中地雷，並長期持有或藉各產業期貨指數及選擇權對沖避險。

郭建盟認為，事實上，台灣股市殖利率高是外資最愛，中央4大基金也長期持有穩定獲利，投資台灣，又實質償債。

事實上，市有基金藉投資籌財源概念，早在89年謝長廷任市長時，時任財政局長的林向愷，就曾提出自治條例草案，試圖將債務基金購買公債、國庫券及其他短期票券一事法制化，但因當時銀行基準放款利率高達7.625%，議會擔心風險過高，刪除該條文。