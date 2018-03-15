前法官涉性騷卻輕判 蔡英文：判決應彰顯公平正義

2018-03-15 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕前法官陳鴻斌被控性騷擾女助理，原被司法院職務法庭判處免職，再審卻改判只罰薪一年約216萬，事件引起社會議論。總統蔡英文今（15日）天在臉書表示，她身為總統，不宜也無意評論這個個案的判斷，但也認為，司法判決必須彰顯社會公平正義；而司法改革不應也不會受這個事件影響，將會加快腳步、加大力道。

蔡英文表示，最近職務法庭的一項判決，引起社會很多討論，身為總統不宜也無意評論這個個案的判斷。只是這個個案所引起的各界議論，讓她深刻感覺到台灣社會離性別平等，確實還有一段路要走；也認為這件事應該從3個面向來做起。

蔡英文指出，「社會對於女性在職場上的處境，要多一份同理心」。她說，身為女性，她很了解性別壓力可能發生在家庭、校園以及各行各業中；尤其在職場上，因為職權和性別權力雙重不對等的情況下，弱勢的一方總是很難得到足夠的支持，甚至可能反過來成為被檢討的對象。

蔡英文認為，「司法判決必須彰顯社會公平正義」。她說，司法是公平正義的守護者，當少數法官的決定和社會期待有明顯落差時，會加深國人對司法的不信任感；蔡英文強調，改革不應也不會受這件事影響，將會加快腳步、加大力道。

蔡英文說，「務必在司法制度中落實性別主流化」。她說，司法院已經著手研議改進職務法庭制度，包括引進法官以外人員加入第一審職務法庭，並且改為二審制以增加救濟可能；同時也將會加強法官及相關同仁的性別平等教育，強化同仁性別平權意識。

蔡英文強調，持續完善制度，並且將性別主流化落實到司法制度中，「是我們必定要走的方向」。