張小月將在月底就任海基會董事長

2018-03-15 14:26

〔記者蘇永耀／台北報導〕甫卸任陸委會主委的張小月，據確知，政府高層已內定為海基會董事長，海基會也將於本月27日召開董事會，通過這項人事改組案。

將接任陸委會主委的台大國發所教授陳明通，也將於下週一（19日）正式走馬上任。

陳明通因為台大內部借調程序需要一段時間，未在前一波國安人事改組立即就任，為配合海陸兩會同時人事異動，張小月先前離開陸委會時，府院方面則表示說「另有重用」，當時即已經內定將接任海基會董事長一職。

至於現任海基會董事長田弘茂則完成階段性任務，將於本月27日召開的董事會後正式卸任。