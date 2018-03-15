立法院也傳性騷？ 婦團公布申訴專線

民團、婦團今天召開記者會公布性騷擾申訴專線。（記者蘇芳禾攝）

2018-03-15 13:59

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國際掀起反性騷擾的「#MeToo」浪潮，多個民團、婦體今天宣布成立「Me too」支持網絡，公布申訴專線，呼籲社會不要再檢視性騷或性侵被害人，大家要一起打破沉默。與會的台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎也爆料，其實立法院也都有性騷擾行為，受害者至少達6人，十多年來受害者不斷增加，至少2個其他助理因為這個關係而離職，也曾跟這名助理的立委老闆講過該助理的性騷擾行為，加害人並沒有被懲罰，希望大家能一起讓這個文化改變！

台灣女人連線、台北市女性權益促進會、台灣職業安全健康連線和台灣展翅協會等民間團體今天舉行「#Me too，打破沉默我們就在這裡」記者會，宣布成立Me too支持網絡，設置申訴專線（02-33221350），透過這個由心理師、律師等專業人士組成的諮詢平台，提供被害者需要的法律諮詢和專業意見。

被問到立法院的案例為何沒有下文？是否因為被害人不願意公開？黃怡翎說，立法院的這個案例，事實上有向加害者的長官反映過，不過一直沒有解決，她們在提出解決方案的時候，也會顧及受害者意願。

台灣女人連線常務理事黃淑英以自身經驗為例指出，她遇到性騷擾時，在場沒人出言制止，雖然台灣現在已經有很多相關法令，但40多年來這樣的沉默，讓女人仍面對被不當性對待的痛，今天民間團體呼應國際Me too行動，打破沉默，要告訴大家「當你打破沉默站出來時，我們也會站在你們旁邊。」

台北市女性權益促進會監事劉嘉怡說，他們希望建立一個有支持性且專業陪伴的團體，在案件進入正式法律途徑前，若被害者需要諮詢或需要有人傾聽，可以打專線，會有人提供協助。

鴻毅法律事務所律師廖蕙芳說，最近陳鴻斌法官的案子是荒腔走板、莫名其妙，受命法官陳志祥在判決之後上遍媒體，告訴大家這叫兩情相悅，這個法官每上一次媒體就是對被害人做一次傷害，對被害人情何以堪，「今天我們站出來聲援被害人，要告訴大家不要害怕，我們都在這邊。」

「一個人在路上穿得很清涼，不代表你可以摸他／她！」德臻法律事務所律師莊喬汝說，社會可不可以不要再檢視被害人，不要再問被害人為何不拒絕性騷擾，該問的是加害人為什麼要做侵犯的事情；她要呼籲大眾停止檢視或追問被害人，大家一起打破沉默、一起改變。