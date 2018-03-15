CPTPP簽署 立院初審通過農業配套修法

立法院經委會今審查CPTPP配套修法，農委會主管的「農藥管理法」及「植物品種及種苗法」過關。圖為農委會主委林聰賢表示，會優先保障在地農業 。（記者劉信德攝）

2018-03-15 13:10

〔記者曾韋禎／台北報導〕CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定）已正式簽署。立法院經濟委員會今審查通過由農委會主管的兩項配套修法，農委會主委林聰賢表示，我爭取加入CPTPP，會優先保障在地農業。

立法院經委會今審查CPTPP配套修法，包括「農藥管理法」及「植物品種及種苗法」。其中，農藥申請上市許可所提交的試驗或相關資料及期有效成分，應給予10年的保護期；成品農藥若新增、變更劑型，則給取7年的保護期；至於只是新增成品農藥的使用範圍，則予4年保護。

「植物品種及種苗法」則將植物新品種保護國際公約（UPOV1991）規定的所有植物品種均納入品種權保護。

民進黨立委高志鵬與國民黨立委王惠美均詢問，CPTPP是否會因為美國退出而有所改變？未來台灣重談是否要面對更不利的條件？

林聰賢答覆，TPP少了美國後，會降低農業衝擊；但白肉雞方面還是會有影響，因為有成員國是重要禽肉出口國；稻米則因台灣已在國際總配額下，不會產生衝擊。

他表示，我們不能避免在平等互惠下與國際接軌，就農業而言，會優先保障在地產業。修法是針對智財權的保障，我們要先準備好與國際一致的資料保護期程。