拱游錫堃非拱蘇貞昌參選新北市 何博文說緣由

2018-03-15 12:54

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會民進黨團16名議員召開記者會，希望中央徵召游錫堃再戰新北而非拱蘇貞昌參選?議員何博文說，蘇貞昌真情真意拉抬吳秉叡，兩人間會有師徒的尷尬，游錫堃則沒有這層顧慮。

何博文說，蘇貞昌也是非常好的人選，但蘇與吳的師徒關係會有一些尷尬；且前幾天吳秉叡的造勢活動，蘇貞昌也是大力地呼喊「新北向前衝 只要吳秉叡」，但民調拉不起來，基層會焦慮。

何博文強調，新北市需要趕快以大局為重，要「登壇拜將」恐怕曠日廢時，基層希望趕快「力爭上游」。