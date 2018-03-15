屏東縣文化處長換人 前「藍晒圖」CEO吳明榮接任

2018-03-15 12:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣文化處長吳錦發因生涯規畫請辭，縣政府今天（15日）宣布，遺缺將由台南「藍晒圖文創園區」前執行長吳明榮接下，明天（16日）正式上任；屏縣保留百餘棟日遺眷舍，為全國市區最完整，外界期待他發揮將舊建築變國際亮點的經驗，打造出屬於屏東的藍晒圖。

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，原文化處長吳錦發因個人生涯規畫請辭，縣長潘孟安勉予同意，邀請現任屏東縣文化觀光總顧問吳明榮接下重任，他在藝文、文創、品牌行銷著力均深；該人事案明天（16日）起生效。

吳明榮今年47歲，台南人，中興大學地政系畢業，曾經擔任奇美集團樹谷園區行銷創意總監、樹谷生活科學館副館長，2014年擔任台南市藍晒圖文創園區執行長，從品牌建立、經營到文創園區的行銷及營運經驗豐富，2017年9月擔任屏東縣文化觀光總顧問，協助擘劃屏東縣文化、觀光、多元族群等策略發展。

吳明榮表示，未來可能有一段辛苦的路要走，但他認為文化應是很具包容性的，各年齡層、各族群都應被包含其中，目標是盼民眾的文化精神層次都能更上一層；屏東有很多歷史建築，活化再利用是當務之急，且多聚集在精華區，若能加入創意，將可帶動文化產業、經濟發展；屏東多元文化蓬勃，未來也會有更深入的發揮。