新北市長參選人未定 民進黨團憂侯友宜搶票

新北市議會民進黨團16名議員連署，建請中央徵召游錫堃。（記者何玉華攝）

2018-03-15 12:43

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會民進黨團16名親游、謝議員今（15）日在市議會召開「力爭上游 贏回新北」記者會，希望黨中央徵召前行政院長游錫堃參選新北市長，帶領民進黨贏回新北市。現任黨團總召林秀惠擔心，民進黨再不快點決定人選，「侯友宜不藍不綠，會吸到我們的票」。

林秀惠說，今天的行動是議員自發，所有發言不代表游錫堃，游也不知情，新北市是重中之重，基層都非常焦慮，「都在問游院長為什麼不再選，甚至提到騎車環島體力很好」，希望母雞快快定下來，還說「侯友宜不藍不綠，會吸到我們的票」。

即將接任民進黨團總召的李坤城說，民進黨中央3月14日已確認嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣的縣市長提名人，但是全國最重要、人口最多的新北市，市長候選人卻遲未決定，讓基層支持者焦慮，也不利選戰的準備。

李坤城提到，蘇貞昌一年多來一直很努力幫忙拉抬吳秉叡，這份真情真意，顯示蘇貞昌已下定決心交棒，但吳秉叡民調始終成長有限，因此基層支持者殷切期望，蘇貞昌既然沒有參選意願，有勝選考量下，黨中央應積極徵召游錫堃參選新北巿長，扮演2018民進黨勝選領頭羊的角色。

資深議員王淑慧說，上次選舉基層雖然覺得欠游錫堃一個公道，但也希望給吳秉叡機會，只是民調一直沒起色，希望蔡總統、黨中央選對會能聽到基層的聲音，趕快決定人選。