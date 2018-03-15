美新國務卿「對我非常友好」 外交部樂觀台美關係

2018-03-15 11:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務卿將由中央情報局（CIA）局長龐培歐（Mike Pompeo）接任。外交部北美司司長陳立國今天表示，龐培歐任眾議員期間，對我非常友好，曾投票支持友我法案，也祝賀蔡總統當選。陳立國說，對未來台美關係抱持「樂觀期待」態度。

美國總統川普13日推文宣布，龐培歐將成為新任國務卿，並感謝現任國務卿提勒森（Rex Tillerson）的服務。

陳立國今天出席外交部例會時說，我方密切觀察美國相關人事任命案，也感謝提勒森過去一年多來，強化台美關係的諸多友好作為，包括任命聽證會時重申「台灣關係法」與六項保證，以及支持美對台軍售。

陳立國並說，新任國務卿龐培歐過去擔任眾議員期間，「對我有非常友好」，包括在總統蔡英文勝選時，發布新聞聲明並推文祝賀蔡總統當選，也曾經在眾議院院會投票支持我方以觀察員身份參與國際刑警組織（INTERPOL）與國際民航組織（ICAO）等相關友我法案。

而對於美國國務院亞太助卿提名人董雲裳尚未就任等案，陳立國說，過去這段時間以來，美國派遣中小企業署與商務部等資深官員來台，都展現友好舉動，也在「台美全球合作暨訓練架構（GCTF）」之下繼續合作，不論未來國務院人事如何發展，台美都在良好基礎和善意上高度合作，續強化推動雙方實質夥伴關係，「樂觀期待態度看待台美關係」。