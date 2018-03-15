跳槽綠營？ 林昶佐：民進黨的確有人邀請

2018-03-15 11:40

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委林昶佐今表示，一開始傳出他與洪慈傭可能跳槽民進黨的消息時，的確沒有民進黨的人直接跟他接觸，但後來是有民進黨朋友來邀請加入，不過林昶佐強調，這個人不是總統蔡英文、也非民進黨秘書長洪耀福。

林昶佐今接受「寇寇早餐」專訪時，被問及外傳自己可能加入民進黨一事。林昶佐說，日前他對外說明，民進黨沒有人來跟自己接觸，消息傳出後，真的有民進黨朋友邀請自己加入民進黨，但到底是誰遞出邀請，林昶佐不願透露。

林昶佐說，自己對時代力量有願景，不會因為內部溝通意見不同就有跳槽可能，林也替洪慈傭說明，認為黨內互信基礎堅定，不用特別問洪，是否要跳槽民進黨的問題；林並保證，自己2020還會代表時代力量參選。

外界關注林昶佐與黨主席黃國昌在勞基法修法後的關係如何，林昶佐重申，他與黃國昌「互動非常好」，有任何想法會直接溝通，外界其實是「見縫插針」；林昶佐說，他與黃國昌的確會有不同意見「這很正常」，但絕無外傳自己要取代黃國昌任黨主席一事。

至於是否要參選台北市長？前天鬆口表態不排除的林昶佐表示，對他來說，參選台北市不只是在他個人或黨層次的思考，而是怎樣對台北市最好；林昶佐說，若他宣布參選，最後卻變成國民黨漁翁得利的機會，對台北市就不是好的結果；林強調，他並未跟徐永明直接討論過這個問題，不過台北市的競選策略，是否是「不惜讓國民黨上，也要讓柯文哲下來」，他認為還需再深思。