阿扁預告現身陳致中造勢晚會 中監：尚未收到申請

2018-03-15 11:30

〔記者吳政峰／台北報導〕前總統陳水扁近日預告，將現身兒子陳致中17日的議員競選造勢晚會，引發外界關注，法務部表示，陳水扁要從事任何公開活動前，都應向台中監獄申請，但目前中監尚未收到申請書。

17日晚間6點半，陳致中將於高雄前鎮區憲德宮舉辦「溫暖挺正義」造勢晚會，據悉陳水扁會親征為子站台，並透過網路號召「阿扁們」前往助陣。

陳水扁透露，2015年離開中監時，原被禁止輔選，但時任法務部長的羅瑩雪對媒體說考量人情，如果幫有意參選立委的兒子陳致中站台，會網開一面等語，因此這次決定替陳致中站台，且直言「「3/17晚上一定去站台，勇三（邱太三）你就來現場抓好了！」

由於一月初阿扁北上替前總統李登輝祝壽，引發中監不滿，加強管制力道，指日後採「家人活動從寬，其他活動從嚴」原則，惟本次站台究竟屬於家人或政治性活動，就要看中監如何應對。據悉，法務部高層較傾向認定為政治活動。

阿扁日前到女兒陳幸妤的牙科診所裝假牙，以及參加音樂會，均有向中監申請並通過，但這次要替陳致中站台，至今尚未提出申請，而依照情勢看來，站台勢在必行。

阿扁表示，陳致中這次參選高雄市前鎮小港選區議員黨內初選，民調抽到籤王第一週3/19～3/23晚上進行，兒子是新人，民調提前相對不利。所以3/17（六）將辦搶救致中的造勢大會，應會去現場為兒子站台加油打氣。