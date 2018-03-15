發誓沒干擾初選民調 翁章梁：若有願受媽祖最嚴厲懲罰

嘉義縣長參選人翁章梁（中）、立委陳明文（左）、蔡易餘（右）發誓自清。（記者林宜樟攝）

2018-03-15 11:28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長民進黨黨內初選民調進行時出現語音電話干擾，在初選落敗的嘉義縣議長張明達日前率競選團隊向神明自清，發誓並未干擾民調，而獲得民進黨提名參選嘉義縣長的農委會前副主委翁章梁，今天早上則與立委陳明文、蔡易餘及競選團隊等到朴子配天宮向媽祖自清，發誓絕對沒有使用電話語音干擾及假藉學術民調單位進行干擾初選，若有願受媽祖及眾神明最嚴厲的懲罰。

翁章梁說，民調當晚雙方都有接到語音干擾，語音干擾確實存在，「第一種是我們做的，第二種是對方做的，第三種是不知情的第三方做的」，張議長在事件發生後有宣誓，而自己與競選團隊為了自清，今天在媽祖前發誓，希望彼此自清後讓事件落幕，大家盡快見面，邁向團結。

翁章梁說，今天將展開感恩謝票之旅，鼓舞所有支持者的士氣，初選過程中的傷害與裂痕，會用最大的誠意，最包容的心來團結所有人；對於張明達陣營指選後傳出秋後算帳，他說，民進黨的初選機制下，沒有能力做秋後算帳，有意願要選舉的人都可以參加黨內初選，也要求所有支持者不要用言語刺激，要低調，要團結，並無秋後算帳之事。

翁章梁也說，張明達議長能力非常好，政通人和，他在任何位置都可以表現得非常好，在九合一選舉中有自己的盤算，不會缺席，「我也希望他不要缺席」，能夠一起為年底大選團結合作，守護民進黨在嘉義的版圖。

他也說，團結黨內，尋求支持，是必然要做的事，希望能和張坐下來談，彼此之間有誤會，都可以談，無所不談，希望能盡快團結。

翁章梁誓詞

媽祖在上，弟子翁章梁感謝初選期間的保佑，選舉一切順利，翁章梁獲得民主進步黨提名為嘉義縣長參選人，感謝媽祖的庇佑。雖然整個初選過程雙方陣營互相質疑，指控民調語音干擾一事，弟子翁章梁在此發誓自清：

候選人翁章梁本人及競選團隊：立委陳明文、立委蔡易餘、總幹事黃貞瑜、發言人林緗亭、洪耀南及團隊所有成員，在三月五日當晚民調進行期間絕對沒有使用電話語音干擾及假藉學術民調單位進行干擾初選一事，若有相關不法情事，願受媽祖及眾神明最嚴厲的懲罰。

簽名者：翁章梁、陳明文、蔡易餘、黃貞瑜、林緗亭、洪耀南

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