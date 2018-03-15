我國旗誤植於中國地圖 馬英九也曾說：一個中國是中華民國

新加坡一個電視旅遊節目把我國國旗覆蓋在整個中國地圖上。（圖擷自mothership.sg）

2018-03-15 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡旅遊節目把中華民國國旗覆蓋在整個中國地圖上，該節目雖立即發聲明道歉，不過已引起網友議論，有台灣網友看到後回憶，過去前總統馬英久也曾說過，「一個中國就是包括大陸和台灣在內的中華民國」。

新加坡《第8頻道》的旅遊節目「我的導遊是明星」出包，在節目預告上把中國地圖搭配中華民國國旗，該節目隨即發聲明，「預告上的地圖在製作上出現錯誤。我們誠摯地向中國駐新加坡大使館及台灣駐新加坡代表處道歉。」

有網友看到照片後，立刻回憶起過去馬英九曾說過的話，去年3月馬出訪美國時談到台灣與中國的定位與關係，當時他強調中華民國於1912獨立，而台灣的法統源於中華民國憲法，「一個中國就是包括大陸和台灣在內的中華民國」，說法和節目出包的地圖立場相似。

不少台灣網友留言表示，「這應該是眼球電視台的節目XD」、「這才是中華民國阿」、「這地圖可以看出中共有多麼玻璃心、KMT多會自慰」，也有人戲稱「想不到有生之年可以看到三民主義統一中國」、「通通給我華起來」、符合92共識啊有錯嗎」。