中國拉攏台灣影視界登陸 賴揆：審批制度傷害創作自由

2018-03-15 11:17

〔記者李欣芳／台北報導〕中國惠台31項措施積極拉攏台灣影視界登陸，文化部則提醒關鍵仍在於中國有審批制度，行政院長賴清德今天上午主持行政院院會表示，兩岸文化產業及文化交流最重要的關鍵，在於必須尊重創作與表意自由，審批制度將傷害藝術創作的自由，真實的文化自由，也才能真正對兩岸文化產業的合作與交流，有所助益。

賴揆說，他要特別期勉行政團隊，務必透過相關政策、法案與預算，健全台灣文化創作環境，以及生態體系。上週院會，行政院通過了「文化創意產業發展法」修正草案、「文化內容策進院設置條例」草案，就是要以「國家隊」的概念，全力發展台灣文化內容產業，為台灣優秀的創作者提供更堅強的後盾，要讓更多台灣優秀的作品，都能夠被全世界看見。

賴清德表示，最近，我們的文化界傳來多項振奮人心的好消息。在電影圈，有「幸福路上」榮獲2018日本東京動畫大獎最佳長片獎；「大佛普拉斯」入圍紐約「新導演/新電影影展」。在文學方面，「單車失竊記」則是入圍英文世界聲譽最高的「曼布克國際獎」，這些藝文創作者傑出的表現，都是台灣文化無上榮耀。這幾部作品，都以台灣為創作主體背景，在國際大放異彩，都是「越在地，越國際」最好的證明。

他指出，台灣無論在歷史、政治、社會、文化上，都有豐富與多元的創作素材，而我們對藝術創作的開放性，更是台灣彌足珍貴的資產。在台灣，所有的藝術創作者，都可以自由在自己的土地上說故事，發揮最大的創作量能。