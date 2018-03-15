觀光局長寫信宣傳花蓮觀光 立委譏：不要太迷信自己的魅力

2018-03-15 11:16

〔記者蕭玗欣／台北報導〕0206花蓮發生強震，對當地觀光造成重大傷害，立委李昆澤今質詢時詢問觀光局在震後如何向國際行銷花蓮；觀光局長周永暉回應，今年福岡及大阪的旅遊宣傳會已將花蓮列為重點宣傳項目，之後也預計在泰國旅展持續曝光，更補充說明「自己也寫信到國際宣傳」，但隨即遭到李昆澤虧說「不要太迷信自己的魅力」，建議善用宣傳預算。

立法院今安排交通部就「花蓮0206震災後觀光振興政策」提出專題報告。立委李昆澤表示，今年是海灣旅遊年，觀光局更應該藉此建立花東區域旅遊品牌，作為國際重點行銷宣傳項目，且重點要放在安全，讓民眾覺得搭台鐵、走蘇花改都是安全的。

李昆澤表示，他記得日本311地震發生後，入境旅客數嚴重下滑62.5%，但日本政府官員當年就親自趕到台北旅展宣傳，設置超過百個攤位，問觀光局在花蓮強震後如何向國際宣傳。

觀光局長周永暉表示，今年3月17日福岡及3月18日大阪台灣觀光宣傳會都將花蓮列為宣傳項目之一，之後也預計在泰國旅展邀情花蓮縣政府和當地業者持續推廣花蓮觀光。

李昆澤呼籲，觀光局要趕快讓國內外觀光客知道到花東旅遊是安全的，但話還沒說完，周永暉補充說明，自己還用寫信的方式到國際廣告媒體上曝光，但隨即遭到李昆澤潑冷水，「不要太迷信自己的魅力」，觀光局一年有20億的國際觀光宣傳經費，應該要好好利用。

李昆澤也提醒，要趕緊發展花東區域套裝行程，當地旅館及設施景點的耐震補強，也要趕快向社會大眾說明。

。