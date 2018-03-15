任內最後一次施政報告？陳菊盼5大工程後續者儘速完成

2018-03-15 10:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會第7次定期大會今天開議，高雄市長陳菊進行施政報告，她強調「沒有辜負市民所託，共同寫下這段12年的驕傲歷史」，目前高雄市有5大工程，市府已經突破瓶頸，踏出了第一步，期待後續者可以儘速完成。

陳菊細數她任內的政績，包括輕軌等綠色運具、治水防洪、推動產業轉型與亞洲新灣區、保存文化資產等。

陳菊說，已為高雄的百年發展描繪出細緻的藍圖，也為下一個世代的高雄儲備前進的動能，最後這段任期，就像百米賽跑的最後10米，絕無空閒停下腳步，只能加足馬力、奮勇向前，爭取最好的成績。

陳菊說，市政是一場接力賽，有些工作是過去幾十年都無法推進，在市府努力之下，有了重大突破，例如，成功爭取捷運黃線納入前瞻基礎建設計畫；爭取18年終於定案的205兵工廠遷移；喊了30年的大林蒲遷村也獲得中央的支持，而能夠啟動籌備工作；以及鐵路地下化園道的後續工程，完整縫合市區的隔閡；還有爭取橋頭高雄第二科學園區，也得到行政院的首肯。這5大工程，市府已經突破瓶頸，踏出了第一步，期待後續者可以儘速完成。

陳菊說，今天的高雄，基礎設施更加完備，公共運輸更加便利，社會福利更加完善，經濟產業更加多元，景觀市容更加亮麗，城市文化更加豐盛，城市願景更加明確。這些轉變，都發生在1998至2018這20年間，我們展現綠色執政的品質，傳遞民主價值的理想，始終不變。

陳菊指出，自從美麗島事件，與高雄相識；3次市長選舉，有幸為市民服務12年，她珍惜並感謝高雄市民的信任，執政的態度，始終戰戰兢兢、如履薄冰。

陳菊強調，從體制外的反對者，轉換成體制內的執政者，她更必須時時刻刻檢視理想的初衷，那當初投身台灣民主運動的終極價值。

高雄市議會第8次定期大會訂於今年9月開議，由於陳菊北上接任總統府秘書長的傳聞不斷，今天有可能是陳菊在高雄市長任內，最後一次施政報告。