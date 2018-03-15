核二2號機再運轉報告 藍委一度不讓原能會主委上台

立法院教育委員會，藍委抗議重啟核二2號機，杯葛議事進行。（記者王藝菘攝）

2018-03-15 09:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕核二廠2號機重啟爭議延燒，今原能會原定在立法院教育文化委員會進行報告，但報告還沒開始即受國民黨立委以程序問題動員杯葛，甚至占領備詢台不讓原能會主委謝曉星上台，一度形成僵局，不過委員會召委立委吳思瑤強調，排案一切均按照規定。

今天會議包括經濟部長沈榮津、台電董事長楊偉甫均出席，謝曉星在會前受訪強調，沒有任何政治力介入，不過國民黨動員黨籍立委，於委員會開會前手舉「非核家園，自打耳光」、「核二重啟，民進黨道歉」等標語，並占領備詢台，國民黨陳學聖還與原能會主委謝曉星說「今天可以休息」，顯示將杯葛到底。

時代力量立委洪慈庸認為程序有瑕疵，因此提出變更議程提案，國民黨立委蔣乃辛則質疑，過去其他機組要啟動，都是原能會主動來文，立法院才排審，但這次卻未見原能會公文就要排審。吳思瑤則澄清，委員會排案都按照相關規定。民進黨立委蘇巧慧也表示，非核家園理想不變、期程不變，對核能安全將嚴格監督，且也希望穩定供電，而委員會過去做出提案，後續由主席安排議程並無不妥。

洪慈庸所提臨時提案經過在場委員投票，最終未通過，吳思瑤裁示按照原議程進行報告，但因備詢台被佔領，謝曉星欲利用質詢台報告，但陳學聖一個箭步也想將其占領下來，但被民進黨數名立委拉住，目前報告順利進行中。