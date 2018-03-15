綠委建議農委會贈出北農持股 林聰賢：審慎考慮

民進黨立委鄭運鵬建議，將北農所有持股贈與台北市政府，專心當裁判就好，農委會主委林聰賢（見圖）表示會審慎考慮，並於1個月內答覆。（記者劉信德攝）

2018-03-15 09:45

〔記者曾韋禎／台北報導〕台北農產運銷公司近日因休市爭議，引爆人事紛爭。民進黨立委鄭運鵬建議，既然農委會在全國其他農產公司都沒持股，何不將北農所有持股贈與台北市政府，專心當裁判就好？農委會主委林聰賢表示會審慎考慮，並於1個月內答覆。

鄭運鵬今在立法院經濟委員會指出，台北市政府與農委會在北農的股份各佔約4分之1，共達45％；過去農委會都沒有影響北農的人事權，陳水扁擔任台北市長時，由市府派任；民進黨首次執政後也沒介入。現在是因為民進黨重新執政後，覺得台北市長柯文哲可以溝通，才派任總經理。

他接著表示，全國各地農產公司共44個，除了北農以外，農委會都沒股權。對於農委會而言，每年股利收入才數百萬元，給予的補助遠大於此，人事、收入應該都不是農委會的重點。

林聰賢同意，農委會不應陷入人事爭議的泥淖中；農委會有持股，是因為過去台灣區果菜運銷公司對應全台灣最重要的消費市場，政府長期依賴此市場平台做為全國定價的基準。

鄭運鵬建議，農委會是否將全部持股贈與北市府，不再介入人事，專心監控菜價就好。掌握了反而麻煩，為什麼非留不可？

林聰賢表示會審慎考慮，並於1個月內答覆。