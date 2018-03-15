螺絲鬆了？空軍20機砲新彈放13年 全報廢還少1枚

2018-03-15 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕空軍3聯隊補給中隊負責二零機砲彈的械彈管理勤務，該單位將一批新彈放到變廢彈，13年間竟未對械彈實施清點，直到今年初要報繳廢彈時才發現短少1枚。有官兵爆料，驚覺此事後，該部隊卻未循戰情系統回報，反約談所有相關官兵至凌晨，質疑此為非法偵訊。

根據《蘋果日報》報導，位於台中清泉崗基地的空軍3聯隊補給中隊，年初對一批存放在基地彈庫內的二零空用機砲進行廢彈報繳作業，開箱清點時發現其中有1箱原應有200枚彈，現僅有199枚，短少1枚彈。

空軍司令部回應此事件時指出，該箱二零機砲彈在2005年的收撥作業時已重新鉛封，在執行開箱前其鉛封塊完整無損，外箱情形也正常，過去每年按規定清點時亦有實施秤重，有關的紀錄均無異常，彈械短少的實際原因仍待進一步調查釐清。

至於爆料者口中的「非法偵訊」一事，空軍司令部澄清，該單位發現彈械短少情事後立即循戰情系統按標準作業流程回報，同時展開重新清點，並無所謂約談官兵至凌晨，讓官兵感到有如「疲勞轟炸」的情況。

報導指出，過去某中部作戰區的大型彈庫在進行用二零機砲彈清點彈藥時，也曾發生清點時多出10多枚彈的情況，當時帶隊的士官長並未按SOP回報，而是將多出的彈藥藏起來，待其後清點其他庫房時，一旦遇到彈藥短缺情形，便將先前藏起來的彈拿出來補足差額，以應付相關裝檢。