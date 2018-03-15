政院連夜會商因應中國惠台 上午確認發布形式

2018-03-15 08:31

〔記者李欣芳／台北報導〕因應中國祭出惠台31項措施，本報今天披露，行政院長賴清德昨晚連夜召開跨部會會議會商對策，有關中國開放台灣徵信機構與中國徵信機構合作，一位部會官員透露，我政府的因應之道是此事必須兩岸須進行協商才有辦法落實，並非中國單方說了就算，政府因應中國惠台31項措施，將防弊與興利並行，亦即明令管制與鬆綁措施並進，在興利方面，為留住優秀教師與海內外頂尖科技人才，則研議政府「加薪」留人。

行政院面對媒體詢問政院昨天是否召開跨部會會議因應中國惠台31項措施，對外保密，都說「不清楚」，一度傳出這項會議是由副院長施俊吉召開，不過，施俊吉辦公室表示，施俊吉先前已召開會前會，昨天並未主持會議，接下來決策將由賴揆拍板，辦公室並趕著撰寫分析報告提交賴揆。

據透露，賴揆是在昨天下午赴新北市參訪後，晚間趕回行政院召開跨部會會議，這場會議是在昨晚6時30分舉行。外界關切行政院最快是否在今天舉行記者會對外公布因應措施，行政院官員對此表示，賴揆已宣布本週將提出對策，目前發布時間與形式還未敲定，但今天上午會討論，做最後的確認。

有關中國要開放台灣公私立大學專任教師可到中國高校任教，或參與中國國家重點研發計畫，在防弊方面，教育部認為已違反「教育人員任用條例」等規定，明顯違法，但擬回歸各校獎懲規定，不過，在興利上，知情官員表示，政府還是要想辦法留住台灣的優秀教師，應可透過加薪留住教師，另外，為防止海內外頂尖科技人才被中國挖走，目前政府對海外人才返國補助方案是1年150萬元，可研議提高補助以挽留頂尖人才。

官員表示，經盤點中國這31項措施，絕大多數都是已執行的舊措施，包括舊措施經包裝後再加碼，例如中國開放134項專業技職考試，就是舊措施擴大加碼，這的確對一些台灣年輕人提供登陸的誘因，但政府要提醒國人登陸面臨人身自由與安全等風險，另方面政府也要優化國內環境，以利於留住年輕人，簡言之，政府要更努力創造留人的環境，就不怕中國的競爭。