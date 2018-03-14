婦聯會近10年捐助藍營6億 捐公益、賑災僅9千萬

婦聯會近10年捐款給國民黨相關團體、候選人達6億元，捐給辜家相關團體也有2億多元。（資料照）

2018-03-14 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會近10年捐款明細曝光！其中捐給國民黨團體、國民黨候選人金額達6億多元，捐給辜家相關團體也有2億多元，總捐款額約20億元。對此婦聯會主委雷倩沒有評論。

本報早在2月中旬曾報導，黨產會掌握到婦聯會捐助總額粗估達近20億元，其中捐助國民黨候選人政治獻金、藍營政治活動及相關團體等經費，就佔6億多元，但真正捐助給公益團體、賑災等僅有9000多萬元，儼然是藍營「小金庫」；此外，捐給與辜家相關的團體也有2億多元，大多是捐給辜嚴倬雲大女兒辜懷群的京劇團「台北新劇團」，辜公亮文教基金會、和信治癌中心等每年也各有逾千萬元。

據《中央社》報導，黨產會發言人施錦芳晚間受訪時表示，依照婦聯會提供的捐款明細，共分成A、B、C、D、E、F六大部分，其中A部分均與政治相關，包括捐贈立委及議員選舉、國民黨相關團體等，例如馬英九成立的「新台灣人文教基金會」獲捐1100萬元；連戰的「兩岸和平發展基金會」獲捐500萬元；加上國民黨行管會主委邱大展擔任董事長的「民生建設基金會」及「關懷長青文教基金會」、「中國國民黨身心障礙者保護基金會」等團體，共有6億1669萬元。

至於C部分，是與辜家相關團體（辜公亮文教基金會、聖約翰科技大學與台北新劇團），共2億3682萬元，辜公亮文教基金會獲得8600萬元，婦聯會也每年固定撥付約1000萬元給台北新劇團作優秀青年演員 培訓經費。

施錦芳表示，民生建設基金會已立案調查並召開聽證會，關懷長青及身障基金會仍在調查中，未來不排除將召開聽證會，釐清是否為國民黨附隨組織。

針對目前調查婦聯會的進度，施錦芳說，日前已認 定婦聯會為國民黨附隨組織，目前主要調查的區塊，除 了這份捐助清單外，同步釐清95年以前、已被銷毀的資 料，目前仍在透過副本文件資料整理當中。

對此，婦聯會主委雷倩表示，黨產會向婦聯會索取10年捐款資料，婦聯會不能置之不理，員工的法律權益，婦聯會有義務保護，只能兩害相權取其輕者，「無論如何都是外界無法瞭解的痛苦抉擇」；對於捐款內容，她沒有評論。雷倩說，她去年10月26日才進入常委會，過去決策僅為聽說，不宜評論。

對於相關捐贈明細曝光，國民黨文化傳播委員會主任委員李明賢晚間受訪時說，國民黨收受政治獻金依規 定辦理，一切公開透明，可接受檢驗。

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婦聯會捐款 近十年三成流向藍營