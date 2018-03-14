太陽花二審判無罪 藍委怒批：警察乾脆不要執法

2018-03-14 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕318太陽花學運佔領立法院議場，昨二審仍維持無罪判決，國民黨立委曾銘宗今日痛批，未來若還有太陽花學運，警察乾脆不要執法，並稱「這樣台灣會永無寧日」。立委王定宇則認為不用擔心陳抗會變多，並指立院對民眾陳情本就較包容。

參與太陽花學運的時力立委黃國昌、學運領袖林飛帆、陳為廷等22人，早先被以煽惑他人犯罪等罪嫌起訴，一審採認「公民不服從」概念，全判無罪，昨高院二審仍維持無罪判決。時任中正一分局局長、現任台北市警察局副局長方仰寧13日曾表示，對判決表示尊重，但從警察職責的角度來說，仍認為群眾是以「非正常方式」進入立院，未來警方仍會依法執法。

《風傳媒》報導，曾銘宗今日痛批，依照這樣的判決，未來若還有太陽花學運，警察乾脆不要執法，直接歡迎，並稱「台灣會永無寧日」。曾還質疑，若反年改人士衝進立法院，算不算言論自由？警方又如何執行？難怪會有8成民意不滿司法改革。

立委李彥秀也表示，不能因為觀感跟沒有人受傷，就判無罪，不然等於法院鼓勵人民走上街頭。她也指出，對於人民的陳抗若沒有一致標準，將會產生亂象，並點名蔡政府要負責。

持正面看法的王定宇則表示，不用擔心陳抗會變多，且立法院是民意機構，對於民眾陳情本來就要比較包容，並意有所指的提到，陳情的議題還是要有民意支持比較重要。