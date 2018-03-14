國民黨控黨工退休金專戶遭凍 黨產會斥：一直不依法申請

2018-03-14 20:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨未依法向黨產會申請動支「舊制退休準備金專戶」餘額，當自家退休黨工領不到錢後，今日反召開記者會批評黨產會違法濫權，質疑不按「勞基法」規定撥款；對此，黨產會發言人施錦芳表示，國民黨不知心存何種心態，一直不依法來向黨產會申請核准，反倒亂指控黨產會不讓撥款，若國民黨有依法申請動支，便能始可支用。

施錦芳強調，依據最高法院民事判決，雇主提撥的退休準備金，性質上為勞工將來退休時，雇主履行其退休金給付義務而為準備，在支用前，仍由雇主保有其財產上權利。

施錦芳表示，最高法院及勞動部的「勞退新制與舊制差異說明」，皆同樣認為「舊制退休金準備金專戶」所有權屬於雇主所有。所以黨產會依此認定，國民黨提撥存於台灣銀行的「舊制勞工退休金專戶」內的勞工退休準備金屬於國民黨所有。

施錦芳指出，根據不當黨產條例規定，被推定為不當黨產的款項，須經黨產會核准後始得動支。而國民黨的「舊制勞工退休金專戶」之退休準備金，國民黨無法證明來自合法收入，也已被推定為不當黨產。

施錦芳提及，若法定義務，有來依法申請許可，便可核准，黨產會多次呼籲國民黨盡快向本會申請許可，收文後便可依法辦理核准，來維護勞工權益。

施錦芳痛批，國民黨漠視退休勞工權益，獨獨不來向黨產會申請動支，還拿勞工當擋箭牌，指控黨產會有扣押退休金，本會自始自終沒扣押，是國民黨不依法申請。

施錦芳也說，黨產會是依法行事，若國民黨不依法來申請，在程序未完備下擅予發放，不僅有涉犯「刑法」圖利罪、公務員懲戒法等疑義，更負人民所託。