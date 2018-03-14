自劃都更由政府代拆？ 內政部：還須溝通

2018-03-14 20:28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院內政委員會今天（14日）審查都市更新條例修正草案。內政部次長花敬群表示，對公辦都更大部份已達成共識，但自劃都更單元是否要由政府代為拆除，還需再溝通，盼修法能儘速完成。內政委員會召委、民進黨立委洪宗熠坦言，今天審查速度有點慢，他要求內政部要加強跟相關部會溝通，明天才能加速審查速度。

花敬群會後受訪時表示，今天把「公辦都更」部分討論完，達成絕大部分共識，有立委對於公開徵求實施者還有疑慮，相信會慢慢形成共識。而「自劃更新單元」部分，立委同意應保留自劃更新單元、不該設落日條款，但有關是否由政府代為拆除、要不要與一般更新地區案子有所區隔等等，還需再溝通。

花敬群也希望社會各界和團體了解，若不趕快積極推動都更，台灣居住環境、安全將快速惡化。希望能夠在「多數可接受，而且可執行」的角度下，儘速完成都更條例修法，趕快讓期待都更的民眾需求能被滿足，不然困於彼此的理念，最後害到的是大家，這並不是好事。

內政委員會召委、民進黨立委洪宗熠會後受訪時說，今天有兩個討論重點，第一是「策略型都更」部分，有立委認為行政院版不夠周延，劃的範圍太大，應再多研究，不要損及地主、利害關係人權益，許多立委很堅持保障弱勢地主權益。第二，文化資產保存部分，政院版沒有妥善研擬，未來不能這麼草率的納入都更區域。

民進黨立委姚文智說，他提案在行政院能成立一個委員會或小組，由最高行政首長來主導，變成國家重要政策，但行政部門較不願意，這可再討論，政府願意跨出第一步，扛起都更責任。

姚文智說，草案第21條就是配合大法官釋字709號解釋修法，過去只要1/10的所有權人同意就能自行劃定更新單元、提出事業概要，變成大家競相獵地；修法後必須超過1/2所有權人同意，不管是建商或都市更新會，推動前都必須先說服半數的人，「這是未來都更體系很重要的一步」。