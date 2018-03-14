直轄市原住民議員 民進黨公布5提名人

2018-03-14 18:47

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨今公布2018年直轄市原住民議員首波徵召提名名單，共有5位提名人。民進黨秘書長洪耀福表示，蔡英文總統是有史以來照顧原住民的總統，民進黨政府是最照顧原住民的政府，民進黨都可以很驕傲的說：「我們是有史以來最照顧原住民的政府」。

首波提名名單包括新北市寶杜‧巴燕（Bawtu‧Payen）（泰雅族）、桃園市林志強（阿美族）、台中市邱孟玲（布農族）、台南市李美素（阿美族）、高雄市俄鄧‧殷艾（阿美族）（Eteng‧Ingay）。洪耀福親自將象徵族人重要標誌之信物致贈給5位候選人，期許他們代表民進黨贏得勝選。

洪耀福表示，民進黨過去這幾年推動很多改革，不論是代表中華民國政府向原住民道歉、轉型正義、土地、以及未來長照的推動以及部落建設，上述總總作為，民進黨都可以很驕傲的說：「我們是有史以來最照顧原住民的政府」。

洪耀福指出，也許過去原住民朋友對民進黨存有刻板印象及不瞭解的地方，這一點民進黨必須加強溝通，對部落族人最好的說明媒介就是公職。他強調，民進黨必須有更多公職代表黨在部落服務、經營扎根，我們樂見並期待有更多優秀的同志投入選戰。

洪耀福表示，今天第一波提名5位優秀同志出征，後續還會有第二波、第三波提名；除了六都議員之外，未來在縣市議員、鄉鎮區長、村里長，都會積極尋覓優秀同志投入選戰，中央黨部會盡力提供協助。