獨家》強化航行安全 船舶未落實自主管理擬禁航

2018-03-14 17:31

〔記者李欣芳／台北報導〕為強化船舶的航行安全，落實自主管理，並防止海洋污染，行政院院會明天將通過「舶舶法部分條文修正草案」，明定20年以上的高齡船舶，由目前每5年要做全船的一次特別檢查，改成每2年做一次特別檢查。

行政院這次修法並新增國內船舶新的安全管理措施，主要是落實船主對船舶的自主管理，修法明定載客人數達150人以上的客船，或者100噸以上的客船，以及500噸以上的貨船，船主要做好對船舶的監管，並做好對船員的訓練，未來經主管機關評鑑不合格，可施予禁航處分，並裁罰3到15萬元的罰鍰。

相關官員表示，未來符合上述條件的國內船舶若未能做好自主管理，經評鑑不合格，可予以禁航，這已是相當嚴厲的處分。

行政院知情官員今天下午表示，「舶舶法部分條文修正草案」是行政院在立法院本會期的優先法案，20年以上的高齡船舶，肇事率較高，比較會有安全上的疑慮，一旦漏油，將造成海洋污染，行政院這次修法，是要提高高齡船舶的檢查強度。

另一位相關官員表示，依現行規定，高齡船舶是每5年要做全船的一次特別檢查，從船的建造到主機等推進系統等做全船的檢查，修法後將週期減半，改為每2年就要做高強度的全船特別檢查，而根據現行規定，只有長榮、萬海等跨國的國際舶舶要落實自主管理，這次修法則新增國內船舶適用。