民進黨禮讓戰苗栗 徐定禎：將邀吳宜臻任競選總幹事

2018-03-14 16:41

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今通過苗栗縣長選舉不予提名，支持無黨籍頭份市市長徐定禎參選。徐定禎發佈參選聲明，「感謝民進黨中央黨部睿智的決定」，讓他有機會參選2018苗栗縣長，他也表示，將力邀民進黨前立委吳宜臻擔任競選總幹事，倚重政策、經驗與人脈，共同打贏這場艱困的選戰。

徐定禎說，他深感責任的重大，也深刻體認到民進黨的期許與託付，這將是一場苗栗縣前所未有的激烈選戰，他保證全力以赴、贏得勝利！

徐定禎說，他尤其感謝行政院中部聯合服務中心副執行長吳宜臻的禮讓，盛讚吳宜臻學養俱佳、多年來深耕苗栗、付出極大的心血，在關鍵時刻，選擇「成功不必在我」的寬大胸懷，一切為大局著想的格局，實在令人敬佩。

徐定禎說，他抱持著感恩的心，將力邀吳宜臻擔任競選總幹事，倚重她的政策、經驗與人脈，共同打贏這場艱困的選戰。

徐定禎說，他來自基層，從政以來，没有強烈政黨色彩、不參加地方派系，只有「台灣心、苗栗情」，這是這場選戰匯集選票最好的切入點，能讓各方勢力較無顧忌地加入陣容。

「徐定禎是您最佳的選擇！」徐定禎強調，他擔任頭份市長9年，任內施政務實、創新，頭份近幾年的進步與繁榮，人人稱頌，這些執政經驗，也是這次參選縣長的堅實基礎。針對未來苗栗縣務的推動，定禎也有著美好的憧憬與具體的藍圖，這些政策主張將在選舉期間，依選舉步驟逐一呈現，他非常有信心。

徐定禎誓言，他將秉持著「堅持理念、承擔責任、創造價值」的信念，為台灣、為民進黨打贏這場選戰，填補台灣西部縣市唯有苗栗縣尚未「變天」的遺憾！