「雙陳會」聊90分鐘 陳菊勉陳其邁：胸襟多大、世界就多大

立委陳其邁專程拜訪高雄市長陳菊，兩人聊了九十分鐘（記者張忠義攝）

2018-03-14 16:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委陳其邁今程拜訪高雄市長陳菊，雙陳會談近90分鐘，內容主要針對議員選舉、市政建設初步交換意見﹔陳菊勉勵陳其邁胸襟有多大、世界就有多大，陳其邁則感謝陳菊提攜，強調會延續陳菊施政理念。

陳其邁今天獨自一人走進市長室拜訪，散場時則跟著陳菊一起離開、並一同受訪﹔花媽面對媒體詢問時笑說「少年ㄟ」先講，讓陳其邁先表述。

陳其邁指出，花媽在高雄12年施政，是綠色執政品質保證典範，未來有很多市政要延續花媽的施政，他也瞭解到花媽12年來對高雄的盡心盡力，值得新世代借鏡學習，如何延續花媽施政對他來說是個挑戰與責任。

陳其邁透露，花媽提醒他胸襟有多大、世界就有多大，他僅記提醒，會以更謙卑的態度向同志、市民請益，為民進黨守住高雄。

陳菊表示，高雄市長競爭（黨內初選）已過去，透過最民主初選方式，新的優質接班產生，高雄應作為民進黨典範，輔選其邁、全力支持，這是市府團隊責任。

陳菊說，陳其邁等人是民進黨栽培新世代，心胸多大、世界就有多大，勉勵新世代為民進黨理想要更團結，把高雄整合成功、並在議會過半，讓其邁在優質接班後，在議會裡面，能夠府會一起努力。

陳菊強調，議會監督是應該的，但府、會應為高雄發展團結一致，而爭取議會過半是他的責任，市府也會全力支持，希望他未來能為全體市議員候選人助選。