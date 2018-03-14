爭取前瞻經費 朱立倫：新北只拿到1％

2018-03-14 15:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院長賴清德今天出席在新北市舉辦的「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，市長朱立倫致詞表示，新北市提出1700多億的預算需求，最後獲中央核定的金額是52億，扣除中央已核定的3項軌道建設，實際上只有17億，佔1700億的1%，盼持續爭取中央經費挹注。

朱立倫表示，高齡化社會對新北市是一項挑戰，全市65歲以上人口數大約50萬，新北市推動840個老人共餐據點、340個銀髮俱樂部，還有「新北動健康」政策、公共托老中心等，達成一區一日照中心的目標；新北市也是全台第一個推行時間銀行政策的地方政府，鼓勵老人志工參與服務。

談到前瞻基礎建設計畫，朱立倫說，去年賴清德還在台南市服務，當時新北市與中央有不同意見，新北獲得的補助都是原來延續性或例行性的預算，因此被歸類為「0元俱樂部」，新北市提出1700多億元有願景的計畫，最後沒有獲得中央青睞。

朱立倫表示，經過和各部會溝通，新北市總共獲中央核定的金額是52億，扣除延續性的三項軌道建設，新增的建設預算為17億元，雖然比以前「0元俱樂部」多，但僅只是1700億元的1%，他認為，萬大中和二期、環狀線二期以及正在進行第二階段環評的汐止民生線，才是較具有前瞻性的建設。