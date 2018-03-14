雙子星二次招商 柯文哲：西區門戶讓賣相更好

2018-03-14 16:20

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府今天舉辦於捷運局第2次舉辦「台北車站特定專用區C1/D1土地開發案」，也就是台北雙子星招商說明會，台北市長柯文哲致詞表示，經過西區門戶計畫，台北雙子星的賣相變得更好，預計3月底將正式公告，備標6個月後在9月截止，展開徵審作業，希望明年3月底與得標者簽約，估計投資金額為700億元。

柯文哲表示，過去「軸線翻轉」、「舊城復興」過去是政策口號，但他上任推動西區門戶計畫，目前3年已幾乎完成。他說，從第1天拆除忠孝西路公車專用道開始，再到105年過年用6天拆除忠孝橋引道，讓北門現在得以重現成北門廣場；市府也將國光客運站拆掉整理台北行旅廣場。

柯文哲接著說，硬體逐漸完善時，接著就是引進軟體，所以在106年開始就將台北燈節移師到西門，很明顯讓西門生意好很多，聽說很多房租30萬元的直接變成80萬元，強調燈節將整個西門拉起來，認為硬體跟軟體齊聚，讓西區非常活絡。

柯文哲說，這裡有捷運、高鐵、台鐵及桃園機場捷運等6鐵共構，每天出入人數50萬人次，「人流代表金流」，笑稱雙子星因為西區門戶計畫後賣相變好了。

台北雙子星鄰近市民大道、延平北路口，土地面積約3.1公頃，容積率為1150％，總樓地板面積可達50萬平方公尺。可作一般服務業、金融保險業、健身服務業、旅遊及運輸服務業、一般旅館業及國際觀光旅館業等。