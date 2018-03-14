六福集團擬終止新旅館開發案 台南市府回應了

2018-03-14 15:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於六福集團擬終止台南南山廣場新旅館開發案，南市觀光旅遊局（簡稱觀旅局）表示，近年因應全球旅宿市場轉型，由地產主導市場轉向通路主導市場，加上陸客大量減少來台衝擊，旅館產業生態面臨調整經營策略考驗，唯有確實掌握需求，提供市場所需供給的業者，才能確保台南觀光旅遊市場的市場競爭力。

南市觀旅局長王時思表示，六福莊旅館投資案問題，不是南市旅宿市場的問題，是整體觀光旅宿產業的投資轉向問題，因為目前全球的旅宿通路才是主導旅館市場的業主，也就是投資旅館興建已經不再像過去是一個保證獲利的投資模式。

她強調，旅館經營的困難度，在於能不能有效地掌握全球國際訂房通路以穩定的經營住客群，因此在旅館投資案上投資人會比以往相對更加保守，而這對旅館業的整體市場來說，反而是一個重新思考旅宿市場供需、調整腳步的機會。

王時思表示，以台南市整體旅宿市場而言，這次六福集團的撤資案，對台南的衝擊影響並不大，如該案原定近350間房的市場供給量短期內沒有進場，這個佔星級飯店幾乎20%的房間量將暫時不會爆增，可以為台南的高端旅宿市場爭取到更多時間，讓業者有機會盡快調整腳步，準備好自己的產業轉型，以適應接下來的全球觀光產業市場變遷的考驗。

王時思表示，南市旅客成長幅度大約維持穩定每年成長10%（除了登革熱年為負成長），但去年則成長5%，顯示成長速度有趨緩，大環境的確在轉變，需要努力拓展新的觀光客來源，但目前悲觀還太早。