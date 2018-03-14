民進黨提名選宜縣長 陳歐珀：將儘速整合綠營力量

民進黨中執會今公布，提名立委陳歐珀參選下屆宜蘭縣長。（記者方賓照攝）

2018-03-14 15:40

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨中執會今公布，提名立委陳歐珀參選下屆宜蘭縣長，陳歐珀今在立院受訪表示，感謝宜蘭鄉親支持，提名是承擔責任的開始，他將在最短的時間內與黨內大老、地方意見領袖請益，整合民進黨整體力量，捍衛宜蘭的價值。

陳歐珀受訪時表示，已收到中執會通知，感謝所有支持他的宜蘭鄉親，提名是承擔責任的開始，面對未來的選戰，他誠恐誠惶，將在最短的時間內，以最謙卑、最誠懇的方式向黨內大老、意見領袖及地方意見領袖們請益，同時用最誠懇的方式來積極整合民進黨整體的力量，迎接年底的選戰。

陳歐珀強調，宜蘭是台灣的民主聖地，任何代表宜蘭縣參選各項公職的人，都必須共同承擔這樣的責任，捍衛宜蘭的價值；媒體詢問有人說他是打敗新潮流？陳則說，他在黨內沒有打敗任何人，「我要感謝他們幫助我。」

陳歐珀指出，中央黨部上週有請他過去了解，他也請教中央黨部未來期程，已知道中執會通過後將正式提名，蔡總統一直希望宜蘭是台灣民主進步價值的命根，宜蘭一定要贏，多次見面都是詢問地方的狀況，期待他能夠代表民進黨跟所有的同志，不只是縣長，還有12個鄉鎮市長、34席縣議員、代表、村里長一起努力。

對於是否邀請宜蘭縣代理縣長陳金德擔任競選總幹事？陳歐珀表示，他會盡最大誠意拜託陳金德一起承擔這樣的責任；他也親自打電話給宜蘭縣黨部主委，明天會一同拜訪縣政府、水利會、小英之友會，下週也會和陳金德見面，溝通請益。

媒體也詢問陳歐珀是否辭立委參選？他則說，現階段要積極做整合，辭職的部分會跟中央黨部做未來選舉策略考量後再作規劃。