獲提名拚宜縣長 陳歐珀：積極整合黨內力量

2018-03-14 15:29

［記者林敬倫／宜蘭報導］民進黨中執會今公布，提名立委陳歐珀參選下屆宜蘭縣長，陳歐珀對此表示，提名是承擔責任的開始，他與團隊將立即展現最大的誠意，親自拜會民主前輩和黨內同志，虛心求教眾人的智慧，積極整合宜蘭縣內民進黨的力量。

民進黨宜蘭縣長人選難產，陳歐珀是唯一在提名機制內的候選人，但似乎不受黨中央的青睞，中執會正式公布提名陳歐珀前，勸退聲浪不斷，陳金德也動作頻頻，不但掛起看板，還辦理12鄉鎮縣政開講，為選舉做準備。

上週選對會公布將提名陳歐珀後，地方反彈聲浪也不小，議長陳文昌帶隊前往黨中央，力阻提名陳歐珀，並表達地方憂心，建議黨中央將提名時程延至4月，並將代理縣長陳金德納入觀察，擇優提名，黨中央提名陳歐珀，阻力不小，陳歐珀未來的選戰，如何團結黨內進行整合，是首要任務。

今日的中執會選擇提名陳歐珀參選宜蘭，陳歐珀指出，提名是承擔責任的開始，他與團隊將立即展現最大的誠意，親自拜會民主前輩和黨內同志，虛心求教眾人的智慧，積極整合宜蘭縣內民進黨的力量，相信大家榮辱與共，成敗相繫，必能在最短時間內團結向前，以最堅實的力量，迎接年底的勝選。

議長：520前民調若輸林姿妙 盼黨中央重思考

陳歐珀表示，未來他也將與所有關心宜蘭的縣民朋友，共同面對宜蘭當前的困境，展望未來，且邀集各界人士及學者專家提供意見，由下而上，匯集民意，擘畫並充實「活力宜蘭 進步新政」的縣政規劃內涵。

今日出國考察的議長陳文昌，受訪時則稱，加油！祝陳歐珀當選。不過，陳文昌也發布聲明指出，5月20日之前，陳歐珀民調如不能追上林姿妙，希望黨中央能慎重考慮，與地方共同商量，重新思考勝選的路。

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