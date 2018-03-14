阿里巴巴B2B助攻 朱立倫喊新北成台灣電商之都

2018-03-14 15:19

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府和B2B龍頭阿里巴巴國際交易市場（阿里巴巴B2B），在今、明兩天合辦「2018台灣B2B電商高峰會暨十大網商決賽」，由兩岸電商專家及跨產業指標性外銷業者擔任講師，為企業剖析電商趨勢和分享實戰秘訣，超過千名新北業者與會，新北市長朱立倫表示，新北市是全台最大製造城市，接下來更要讓新北成為台灣的「電商之都」。

「2018台灣B2B電商高峰會暨十大網商決賽」邀中國前五大智庫阿里研究院高級顧問、阿里巴巴前副總裁梁春曉，以及台灣科技大學管理學院專任特聘教授盧希鵬等專家，分享未來電子商務及互聯網發展趨勢外；也邀機械、紡織、鋼鐵、石化、零組件等指標性的外銷業者，分享經營跨境電商絕招。

朱立倫表示，新北有27萬家公司行號以及2萬多家工廠，具備豐沛的產業能量，電子商務也是市府施政重點，與阿里巴巴B2B合作電商盛會，就是希望協助新北企業對接國際電商平台，讓新北成為台灣的「電商之都」。

阿里巴巴國際交易市場台灣暨香港總經理傅紀清表示，台灣中小企業將平台數據分析並活用後，更清楚知道哪些市場在找哪些產品，又有哪些產品面臨衰退，甚至回頭檢視產品是否還符合市場需求，可預見的是未來都將由數據來驅動企業的製造方向。

新北經發局表示，為輔導中小企業順利轉型，2015年起成立「新北全球商貿網」，提供境內企業免費電商型錄空間外，另針對中小企業電商人才缺乏的問題，市府也開設「跨境電商學院」培育電商專才，提高企業對電商經營觀念、平台管理、行銷技巧及相關法規的熟悉度。

此外，在國際接軌部分，除攜手亞馬遜AWS設立聯合創新中心外，未來也將持續辦理歐美、中國大陸、東協及日本市場電商媒合會，協助新北企業介接國際平台，搶攻全球商機。